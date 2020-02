Sanità, Michele Mancuso (FI) al sindaco di Mussomeli: “Non assuma meriti inesistenti”

Nota stampa del deputato regioanel Michele Mancuso di Forza Italia, in merito alle dichiarazioni del sindaco di Mussomeli, Giuseppa Catania. Di seguito il contenuto integrale della nota.

Il sindaco Catania farebbe bene a raccontare quello che non ha fatto in cinque anni per la città di Mussomeli. Le delibere dell’ Asp sulle migliorie e sui problemi risolti non sono certamente merito della sua amministrazione, ma della nuova direzione strategica e di chi come la nostra deputazione regionale (leggi onorevole Mancuso) ogni giorno lottano per affrontare e risolvere i tantissimi problemi che insistono sul nostro territorio. Potremmo senza tema di smentita dire la stessa cosa per la viabilità. Pertanto considerato l’inizio di campagna elettorale consigliamo a Catania di raccontare quel poco che ha fatto e il nulla rispetto all’ambito sanitario. Nel sostenere la candidatura del dottore Pino Sorce siamo certi che finalmente anche il mondo ospedaliero e sanitario in generale potrà finalmente averne grande beneficio e future prospettive”.