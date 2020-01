PALERMO – “Tra Sicilia e Stati Uniti esiste un legame antico e profondo che nasce dalla presenza Oltreoceano di un’altissima percentuale di italo-americani di origine siciliana i quali oggi sono i migliori ambasciatori delle bellezze della nostra terra e dei suoi prodotti”. Cosi’ il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che il 27 gennaio interverra’ al Forum Italiano dell’Export di New York, ideato dall’imprenditore Lorenzo Zurino. La Regione Siciliana nel 2018 ha esportato in Usa prodotti e servizi per circa 680 milioni di euro, riportando un valore superiore all’anno precedente del 37 per cento. Per quanto riguarda i settori regionali, gli Usa sono il primo mercato per l’agroalimentare siciliano, con prospettive incoraggianti. Il 2018 si e’ chiuso con un +18% per l’export regionale (98 milioni di euro) e il dato parziale disponibile al 2019 riporta un ulteriore +18% sul dato dell’anno precedente. “Gli Usa – aggiunge Musumeci – rappresentano per noi uno dei mercati piu’ importanti del mondo per le nostre esportazioni, un importante riferimento nel campo dell’innovazione tecnologica e una fonte preziosa dalla quale provare ad attrarre investimenti sul nostro territorio”