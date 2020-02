Sicilia, Gianfranco Miccichè: "Necessario fare politica tra la gente" - il Fatto Nisseno - Caltanissetta notizie, cronaca, attualità

PALERMO – “Il populismo e la demagogia sono la rovina di questo Paese. Oggi dobbiamo ricominciare a fare politica in maniera normale e tra la gente. Frutto della demagogia è stata, ad esempio, l’eliminazione del finanziamento pubblico dei partiti, che li ha costretti a non avere più le sedi nei territori e a non potere stabilire un contatto diretto con le persone”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, intervenendo alla presentazione del libro dell’ex ministro Salvatore Cardinale, “Un giovane della Prima Repubblica”, presentato alle Terrazze di Mondello.