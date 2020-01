“Non si deve confondere la base militare americana del Muos di Niscemi con quello che sta accadendo in Iran, sono cose diverse. Si tratta di una base militare di proprietà della Marina militare americana e ripeto, non c’erantra niente con l’Iran”. Lo ha detto all’Adnkronos il deputato regionale siciliano del M5S Giampiero Trizzino, parlando della possibilità che il Muos di Niscemi abbia avuto un ruolo attivo nell’attacco in Iran. Secondo indiscrezioni, sarebbe partito dalla base militare di Sigonella in Sicilia il drone che ha colpito il convoglio di auto che viaggiava su un’autostrada uccidendo il generale Quasem Soleimani, dal 1998 comandante della Niru-ye Qods, l’unità delle Guardie Rivoluzionarie. Un’operazione che sarebbe stata coordinata proprio dal Muos. Ma Trizzino smentisce. E ribadisce: “Non c’entra niente con l’attacco”. Nei giorni scorsi anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva parlato di “notizie false”. “Leggo false notizie sul fatto che il drone statunitense che ha colpito Soleimani in Iraq, sia partito dalle basi Nato italiane. È assolutamente falso”, ha scritto il titolare della Farnesina in un post sul social. Giampiero Trizzino da anni si batte contro il Muos, un sistema di comunicazioni satellitari militari ad alta frequenza e a banda stretta, gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il sistema è composto da quattro satelliti e quattro stazioni di terra, una delle quali è stata terminata a fine gennaio 2014 in Sicilia, nei pressi di Niscemi. Tra mille polemiche. A gennaio 2019 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, organo d’appello del Tar aveva dichiarato inammissibili i tre ricorsi contro il Muos di Niscemi che sorge nella riserva naturale della Sughereta, istituita dalla Regione siciliana nel 1997. Il ricorso era stato presentato da Legambiente, Wwf, Coordinamento dei comitati No Muos, associazione No Muos Sicilia e dal sindaco di Niscemi, città di circa 30 mila abitanti in provincia di Caltanissetta.