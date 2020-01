CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Egregio Sig. Sindaco, ci sono momenti e atti che caratterizzano e lasciano un’immagine peritura nell’attività amministrativa e politica di uomini, partiti, movimenti. Con questa lettera la invitiamo a prendere in considerazione una proposta che lancia Caltanissetta Protagonista ma non certamente accreditabile al nostro movimento ma a tutti noi che in questo momento viviamo da attori la vita politica della nostra Città. Le proproniamo di intitolare il Comando dei Vigili Urbani di Caltanissetta all’ex Comandante Biagio Bruno, scomparso giusto cinque anni orsono. L’idea che nasce, per onestà intellettuale, da diverse persone che hanno ricordato e ricordano un personaggio così autorevole dal punto di vista istituzionale ma anche umano, non poteva non essere raccolta e rilanciata a chi, come lei, è stato per molti anni anche collega del Comandante Bruno.

Biagio Bruno era uomo tutto d’un pezzo, come si dice, integgerrimo, non certamente avvezzo a copertine e posizioni di evidenza. Per oltre 30 anni, attraverso varie fasi della politica e della società nissena, ha dato lustro al Corpo dei Vigili Urbani, gestendolo con discrezione e tatto ma anche in modo deciso non prestando mai il fianco a polemiche o attacchi di qualsiasi natura. Una garanzia per il Comune e per la Città.

A lui, alla sua famiglia, ai suoi amici, a suoi colleghi ed ex colleghi, riteniiamo dover riconoscere per sempre un ricordo che è anche un esempio da tenere sempre in mente.

Caltanissetta Protagonista