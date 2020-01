CALTANISSETTA – “Giunta grillina incapace di cogliere il bisogno dei cittadini, regna l’approssimazione. Affermare che un aumento di 70 euro non è pesante, vuol dire mancare di rispetto ai nisseni. Mi sorprende che Gambino si difenda dichiarando che le polemiche sono state strumentali ed esagerate“. Alessandro Pagano, Vice capo gruppo della Lega alla Camera dei Deputati, prosegue: “La città di Caltanissetta in passato non è mai stata così sporca, il disservizio è evidente e tangibile. Se poi aggiungiamo la mancanza di rispetto, il quadro politico a 5 stelle è imbarazzante. Costi insostenibili per la differenziata ed allora i pentastellati che sono così bravi a cambiare idea vedasi Ilva, Tav ed altri argomenti, questa volta operino un mutamento di opinione che almeno sia utile. La differenziata aumenta i costi, la soluzione si chiama termovalorizzatore con impatto ambientale nullo. A Brescia, ad esempio, l’impianto è in città, ma bisogna essere capaci di vedere oltre il proprio naso. I 5 stelle questo non riescono a farlo a Caltanissetta, nelle città in cui amministrano, nelle loro miopi politiche di governo”.

Non sono mancati gli affondi nella conferenza stampa sull’aumento della Tari che si è tenuta stamani, alle ore 10:45, presso la Sezione della Lega Salvini Premier, in viale Trieste a Caltanissetta. Presenti anche Oscar Aiello, Commissario Lega per la provincia e Patrizia Battello, Coordinatrice Cittadina.

Aiello ha sottolineato: “Io faccio un appello al buon senso dei consiglieri di maggioranza che con tanto imbarazzo hanno appreso dell’aumento della Tari dalla stampa; toccherà a loro ratificare e ratificare ed assumersi la responsabilità di mettere le mani nelle tasche dei nisseni: non lo facciano, non siano degli yes man ma prendano le distanze da questo provvedimento succhia soldi”.

Patrizia Battello ha ricordato: “Oggi pomeriggio dalle ore 18 la Lega sarà in corso Vittorio Emanuele contro l’aumento della Tari e per raccogliere i malumori dei nisseni; in programma una raccolta perchè siamo stanchi di ‘differenziare’ e pagare di più. Non vogliamo subire un aumento del 25%. Vi aspettiamo in massa; prima effettueremo un volantinaggio presso i commercianti del Centro Storico”.