PALERMO – “Non è stato un miracolo ma il frutto di tanta buona volontà. Un ringraziamento all’assessore Turano per avere accolto le grida di aiuto di una provincia alla quale sta stretta la 107esima posizione come qualità della vita a livello nazionale”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia all’ARS, on. Michele Mancuso a seguito dell’inclusione da parte della Giunta regionale dei comuni di San Cataldo Scalo e Serradifalco Grottadacqua all’interno dei confini della ZES locale.

“Tale beneficio – conclude il Parlamentare – permetterà di ottenere vantaggi fiscali e amministrativi, creando nuovi posti di lavoro, specie per le piccole aziende. Senza la valorizzazione delle zone interne della Sicilia, lo sviluppo strategico tramite le ZES sarebbe stato incompleto. La perseveranza e la tenacia degli imprenditori ha trovato nella politica e nelle Istituzioni risposta e collaborazione. Nei diversi incontri al Dipartimento Attività Produttive sono stati oggetto di programmi per il prossimo futuro anche interventi di riqualificazione delle zone industriali. Oggi più che mai la competitività deve garantire al comparto imprenditoriale gli strumenti necessari, a cominciare dalle infrastrutture necessarie, che purtroppo invece attualmente versano in condizioni pietose. Partiamo da questo presupposto per voltare pagina”.