CALTANISSETTA -Secondo successo consecutivo per 3 a 0 dell’Albaverde che comincia a dare consistenza alla propria classifica con un secondo posto stabile e le avversarie che inesorabilmente cominciano a perdere terreno. La continuità auspicata in sede di presentazione dell’incontro c’è stata e la squadra ha mostrato di potere gestire con maturità anche gare non semplici come quella contro il Mondello dove i valori in campo vengono appiattiti e ci si ritrova a dovere fare ricorso alla “pazienza” che vale più della ricerca del bel gioco.

Dal punto di vista della cronaca la formazione nissena ha avuto sempre in pugno la gara, ne è stata testimonianza la circostanza che il tecnico Nanni Di Mario ha dovuto ricorrere solo ad un time-out nell’arco dei tre set giocati.

E’ accaduto nel secondo parziale quando, dopo un vantaggio di 12/8, le padrone di casa hanno avuto un calo ritrovandosi sul 15/16. Nonostante il time out il set è stato giocato in perfetto equilibrio fino al 22/22 quando l’Albaverde ha trovato l’accelerazione giusta per portarsi sul 2 a 0.

Dal punto di vista tecnico Alessandra Erba e compagne sono sembrate più ordinate a muro e quasi sempre presenti in difesa grazie anche all’apporto sempre tempestivo del libero Lorena Tilaro sicuramente la migliore in campo.

Si è confermata top-scorer Tania Marino, ma va sottolineata soprattutto la prova di una Giorgia Vizzini in crescita nonostante una fastidiosa influenza.

Sono ritornate protagoniste le centrali: Diana Ferrarolo nonostante la spalla destra in disordine e Alessandra Erba alla lenta ricerca della forma migliore.

Abbiamo assistito ancora una volta ad una prestazione ricca di applicazione e di orgoglio di Carlotta Montagnino che vede premiati i grossi sacrifici di studentessa fuori sede che deve coniugare frequenza in ingegneria e allenamenti.

Inoltre sono da mettere in archivio alcuni secondi di adrenalina per l’under 18 Simona Cutaia all’esordio assoluto in serie C.

Infine le due palleggiatrici Francesca Romeo e Angela Mosca sono una risorsa da sfruttare sempre al meglio secondo le circostanze di gara e il rendimento del momento ed è questa la vera scommessa di ogni singola gara che vedrà impegnato il tecnico della formazione nissena.

“Bella partita, ma si può fare di più! – è stato il commento del giorno dopo di una ancora febbricitante Giorgia Vizzini – c’è stato qualche errore di troppo da parte nostra a cui si potrà ovviare facendo più attenzione e cercando la giocata migliore e non quella più spettacolare. Ma vanno comunque sottolineate la grinta e la determinazione che nelle ultime due settimane ci ha permesso di chiudere anche i set più complicati.”

“Dal punto di vista del morale – ha concluso la forte schiacciatrice palermitana – è stato molto importanti ritornare a vincere in casa e portare anche questi tre punti che stanno andando sempre più a definire la nostra classifica che al momento è di assoluto prestigio oltre che migliorabile.”

Di seguito la formazione dell’Albaverde con i punti totalizzati dalle singole giocatrici: