Diffamazione a mezzo stampa, è il reato per il quale Vittorio Feltri è stato rinviato a giudizio dal gup di Catania . Sarà processato il prossimo 15 settembre dai giudici della terza sezione penale del tribunale di Catania( Catania è il luogo dove si stampa il giornale “Libero”). I fatti risalgono a due anni fa, il quotidiano “Libero” usci con un articolo in prima pagina dal titolo ( ben messo in evidenza )“ Patata Bollente”, la vita agrodolce della Raggi.

“Avevo annunciato che avrei querelato – dice la Raggi- è un primo importante risultato non tanto per me, ma per tutte le donne e tutti gli uomini che non si rassegnano a un clima maschilista, a una retorica fatta di insulti o di squallida ironia”.

(Lello Lombardo)