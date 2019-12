E’ successo in un ospedale della Cina; una signora “ in dolce attesa” fa fatica a stare in piedi ma nessuno nel reparto gli cede la sedia. Il marito si siede per terra e invita la moglie a sedersi su di lui. Il gesto di tenerezza si diffonde rapidamente sul web. Tutto si potrà dire di quest’ uomo tranne che non è … “ accomodante “.

( Lello Lombardo)