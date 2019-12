BOMPENSIERE – Il programma natalizio bompensierino, condiviso dalla Commissione straordinaria di Bompensiere, dalla Parrocchia SS. Crocifisso e dai giovani del piccolo comune Nisseno, ha registrato la partecipazione della piccola comunità alle varie iniziative poste in essere prima e dopo la festa di Natale. Una programmazione che è iniziata il 16 dicembre e culminerà il prossimo 5 gennaio 2020, allorquando alle 16,30 è previsto uno spazio orario riservato ai ragazzi (dai 6 ai 13 anni) con giochi e musica, e alle 19,45 la premiazione del presepe più bello e l’arrivo della Befana. Il tutto era iniziato con la raccolta di bottiglie di plastica per la realizzazione di un albero ecologico e l’indizione del Concorso del presepe più bello, aperto a tutte le famiglie. Atmosfera natalizia con Babbo Natale con reciproco scambio di auguri in piazza, giochi della tombola presso le scuole elementari, riservati agli anziani e ai giovani 14 – 35 anni. Ancora momenti di aggregazione in attesa dell’arrivo del nuovo anno.