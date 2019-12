MUSSOMELI – (Fonte: La Sicilia R.M.) – “La pediatria riaprirà”, si tratta soltanto di trovare i pediatri per riattivare il reparto. E si provvederà a mettere una grande insegna per indicare l’ospedale. Così ieri il sindaco Giuseppe Catania, il giorno dopo l’incontro in Ospedale3 promosso dallo stesso, col manager, dott. Alessandro Caltagirone e i medici. “Avevo invitato il direttore generale in occasione della messa natalizia e lui aveva dato il suo assenso per giovedì ma il giorno prima mi ha avvisato che era stato convocato in assessorato insieme agli altri direttori generali e abbiamo rimandato a venerdì mattina. Prima dell’incontro abbiamo fatto un giro sia all’interno che all’esterno dell’Ospedale, riscontrando la necessità fo intervenire sulla pavimentazione al Pronto soccorso e sistemare altre cose, come la sistemazione dei cornicioni che vedono parte dell’Ospedale transennato. Si provvederà pure alla pulizia dell’area antistante il piazzale ed il parcheggio. E si posizionerà una grande insegna a indicare a tutti in modo immediato l’ospedale. Quindi c’è stato l’incontro coi medici delle Unità operative e dei servizi”. “Circa la carenza di personale medico – continua il primo cittadino di Mussomeli – il dott. Caltagirone ha rimarcato che è già stata approvata la nuova rete ospedaliera e l’atto aziendale, coi quali sono stati confermati sia l’Ortopedia come unità complessa, sia la Pediatria. Entro il gennaio 2020 si dovrà approvare l’ultimo atto , la dotazione organica. Dopo di che si procederà coi bandi per reclutare il personale mancante. L’azienda ospedaliera, tuttavia, in collaborazione con la conferenza dei sindaci ha adottato la strategia tale tempistica mettendo già a bando i p0osti mancanti a tempo indeterminato, prendendo a riferimento la precedente dotazione organica, così da evitare che in concomitanza con altre sedi disponibili contemporaneamente, le figure mediche non scelgano la nostra Asp, magari perché suscita meno attrattive, in particolare la sede disagiata di Mussomeli. I bandi sono scaduti il 5 dicembre e si sta facendo la ricognizione delle domande pervenute. I primi di gennaio si insedieranno le commissioni per provvedere a stilare le graduatorie definitive e fare i contratti per risolvere definitivamente la carenza di medici. Ciò non toglie che nelle more, tuttavia, eventuali emergenze andranno tamponate, come ad esempio in Chirurgia dove resteranno soltanto due chirurghi in servizio. Entro fine anno saranno inoltre firmati 74 contratti per nuovi infermieri immessi in servizio. Si stanno assumendo anche OSS e ausiliari. Possiamo quindi dire che l’obiettivo di riaprire la Pediatria non è mai venuto meno, grazie alle battaglie portate avanti in questi anni”. (FONTE: LA SICILIA – R.M.)