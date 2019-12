MUSSOMELI – Domenica 15 dicembre al Santuario della Madonna dei Miracoli Padre Francesco Miserendino ha benedetto 38 presepi realizzati dagli alunni delle classi V’ A e B DEL Plesso Pino Puglisi dell’Istituto Comprensivo P.Emiliani Giudici diretto dal Dott. Benfante Picogna Salvatore Carmelo. Gli alunni delle V’ classi accompagnati dall’insegnante Maria Catalano che ha diretto e coordinato i lavori unitamente agli altri insegnanti del modulo, hanno portato all’altare i presepi da loro realizzati lungo il percorso dei cinque anni della scuola primaria. Il Santuario, gremito dalle famiglie dei 38 bambini, ha regalato emozioni fortissime durante l’arco della cerimonia e della benedizione, realizzando un connubio esemplare tra scuola, famiglie e società. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione piena ed incondizionata delle famiglie che hanno partecipato a tempo pieno con le istituzioni scolastiche. Un esempio di un percorso voluto e curato per 5 anni per dare proprio un senso di continuità del lavoro e sottolineare la crescita progressiva della formazione dei bambini. Il tempo sembrava essersi fermato tra lo stupore generale e nell’apprezzamento anche artistico delle realizzazioni di presepi veramente belli e curati in tutti i particolari, tanto che alla fine nessuno andava via di fretta ma provava a godere della bellezza delle realizzazioni dei bambini. Una serata davvero speciale che resterà a lungo nei cuori di chi ha partecipato con la consapevolezza che i presepi benedetti resteranno per sempre un bellissimo ricordo che bambini e famiglie porteranno con loro lasciando la scuola primaria, accompagnati anche dall’affetto e dalla dedizione dei loro insegnanti che li hanno accompagnati durante tutti questi anni in un percorso di formazione e di vita che certamente ha reso tutti migliori. La foto finale ai piedi della Madonna dei Miracoli ,che con la sua misericordia ha abbracciato bambini e famiglie ,è stato il piu’ bell’epilogo per gli auguri più sentiti e sinceri di un Santo Natale ormai alle porte.