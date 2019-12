MARIANOPOLI – Sarà la parrocchia di Marianopoli la sede dell’incontro del prossimo venerdì, alle 20,30 del 20 dicembre per discutere sul gravissimo problema dei collegamenti viari del vallone che continua ad accrescere la preoccupazione per chi viaggia essendo continuamente a rischio la propria incolumità, esternata abbondantemente in lungo e in largo sui social. Evidentemente trattasi di messaggi per scuotere le coscienze di chi ha la responsabilità al riguardo. Saranno presenti i deputati Michele Mancuso e Nuccio Di Paola. Occorrono, però, fatti e non solo parole. La gente è ormai stanca e sfiduciata. Servono incontri operativi per dare concrete risposte alle tante richieste di intervento, rimaste fino adesso inascoltate. Una cosa è certa che non si può più parlare di strade ma di trazzere. Non c’è manto stradale, buchi a non finire, assenza di manutenzione, servizio inesistente. Meno parole, dunque, ed , urgentemente, più azioni concrete..