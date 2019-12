CALTANISSETTA – Giovedì 19 Dicembre, presso il plesso G. RODARI dell’I.C. Don Milani, come da tradizione, si è svolto il “MERCATINO DI NATALE”, una manifestazione che ha coinvolto tutta la comunità scolastica: alunni, famiglie, docenti, personale ATA, rafforzando il senso di appartenenza all’Istituto e la coesione tra le sue varie componenti. Tutte le classi dell’istituto: Scuola dell’infanzia Aldo Moro, F. Turati, Don Milani; Scuola Primaria Don Milani, G.Rodari e la Scuola Secondaria di primo grado F. Cordova, hanno collaborato, coadiuvati dalle famiglie, con impegno e dedizione, alla realizzazione di manufatti, che hanno arricchito e abbellito le bancarelle, gestite dagli alunni e dalle alunne coordinati dai loro insegnanti. Presenti anche gli stand di Emergency con le volontarie Silvia Cigna, Stefania Scarlata e Silvana Fonte, di Progetto Luna con Ersilia Sciandra, di Legambiente con l’insegnante Lilla Maniscalco, della Croce Rossa con la signora Marisa Milisenna. Novità di quest’anno è stato lo stand dei libri usati, gestito dagli alunni del plesso F. Cordova coordinati dalla professoressa Giannavola. Per realizzare l’evento gli alunni sono stati coinvolti in attività laboratoriali che hanno consentito di preparare i vari oggetti e di realizzare i manufatti, anche in collaborazione con i genitori.

La manifestazione, fortemente voluta dalla Preside L. M. E. Perricone, giunta alla sua quinta edizione, ha previsto anche l’esibizione dei cori musicalidella Scuola dell’I. C. Don Milani. All’evento hanno preso parte anche il sindaco, dott. Roberto Gambino, che puntuale come sempre, ha elargito complimenti per l’ iniziativa,l’assessore D’Oro, il Parroco della Chiesa San Marco e il Presidente del comitato di quartiere S. Gatto. Presente alla manifestazione anche Tele Mottura che ha effettuato le riprese delle varie bancarelle e dei momenti salienti. Un grazie particolare va al Dottor Fabio Ruvolo che, come ogni anno ha offerto le bancarelle. Nel corso dello stesso pomeriggio, un gruppo di bambini della casa famiglia “La casa del sorriso” e dell’associazione “TamTam” di Caltanissetta, sono stati invitati presso il nostro istituto per regalare loro un momento di gioia e di spensieratezza. I giovani ospiti hanno avuto la possibilità di curiosare tra le bancarelle del mercatino natalizio, ricevendo anche dei libri esposti nella bancarella dei libri usati, di assistere al concerto presso la sala teatro e di condividere un momento di convivialità. Il piacevole pomeriggio si è concluso con la consegna di alcuni doni natalizi da parte della prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone. L’ iniziativa è stata coordinata dai referenti del progetto Unicef “Noi e gli altri, solidarietà e rispetto” gestito dagli insegnanti Valenza Letizia, Petix Aurora, Zappalà Liliana e Falzone Vincenzo. Prezioso è stato anche il contributo della dott.ssa Diliberti Salvina e dalla signora Gurrera Debora, anch’esse facenti parte del gruppo Unicef dell’ istituto.