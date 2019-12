Gli agenti della polizia di Franklin (Massachusetts) notavano che, in caserma , ultimamente sparivano dei giocattoli destinati ai bambini che nel periodo natalizio non potevano ricevere alcun regalo a causa del loro stato di povertà. Dopo “varie indagini” coglievano in flagrante un “ agente a quattro zampe “, il cane poliziotto Ben, specializzato in pet therapy; Ben, infatti, entrava nella stanza dove erano custoditi i giocattoli, ne prendeva qualcuno e li andava a nascondere nella sua cuccia.

( Lello Lombardo)