MUSSOMELI – Una serata particolarmente ricca quella che l’associazione ViVi propone come ogni anno nel periodo natalizio. La serata, intitolata “ViVi…la musica nel cuore”, interamente realizzata con il contributo degli sponsor che hanno sempre sostenuto generosamente l’Associazione, prevede l’esibizione delle tre scuole di danza presenti a Mussomeli, del coro Polifonico e del coro “Note in canto”, diretti dal Prof. Vincenzo Barcellona, che faranno da cornice ad una special guest, Annalisa Bonadonna, la ventriloqua che incanterà grandi e piccini con la sua arte e la sua bravura.

Una serata, insomma, all’insegna di grandi emozioni, che oltre a proporre un momento di svago e divertimento, vedrà l’intero incasso devoluto in beneficenza per i tanti progetti che l’Associazione ha intenzione di mettere a frutto. L’associazione ViVi, infatti, è sempre stata presente sul territorio con la sua generosità e sensibilità, in tutte quelle situazioni in cui c’è stato bisogno di donare sorrisi e serenità.

L’Associazione vi aspetta allora sabato 21 dicembre, alle ore 21, presso la Palestra comunale, per una serata ricca di arte, di musica, ma soprattutto ricca di CUORE, il motore che da sempre anima ogni loro progetto.