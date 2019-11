SUTERA – Hanno firmato il contratto per la stabilizzazione a tempo indeterminato alla presenza dell’Amministrazione comunale, del segretario generale Concettina Nicosia, e dei funzionari del Comune Onofrio Grizzanti per l’Area Amministrativa e Maria Giuseppe Ortolano per l’Area Finanziaria. Così il primo cittadino Grizzanti: “Si tratta di 19 dipendenti, di cui 10 di categoria B e 9 di cat. C. Dei 19 lavoratori, ora di ruolo, 16 sono di Sutera, 2 sono di Campofranco e 1 di Mussomeli. La nostra Sutera è il primo comune della provincia di Caltanissetta ad avere stabilizzato , a tempo indeterminato, tutti i lavoratori precari dell’Ente, mettendo la parola fine alla trentennale storia di insicurezza e di precariato e ridando serenità e sicurezza a ben 19 famiglie. I lavoratori in questione erano stati avviati al lavoro tramite cooperative con il famoso articolo 23 della legge regionale 67/88. Dopo circa 15 anni era stata eliminata l’intermediazione delle cooperative e ciascun lavoratore, nel 2004, aveva sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato , prorogato annualmente sino al corrente anno 2019. Solo grazie alle recenti disposizioni normative emanate dalla Regione Siciliana, i Comuni, in possesso di taluni requisiti e a posto con i conti e con gli strumenti finanziari, hanno potuto procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del loro personale precario”.