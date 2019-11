ROMA – L’acquisto di azioni del Consorzio Autostrade Siciliane da parte di Anas e’ una ipotesi che torna in ballo. Lo ha confermato il viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, nel corso di una puntata di “Casa Minutella” che andra’ in onda questa sera su Trm. “Il modello da seguire e’ quello che e’ stato fatto con Cave, il consorzio di autostrade del Veneto”, ha spiegato. Anas dovrebbe acquistare azioni di Cas in maniera tale da immettere nuovo capitale nel Consorzio Siciliano. “In questo modo – ha aggiunto l’esponente siciliano dei Cinque stelle – si potra’ puntare al completamento della Siracusa-Gela e anche il proseguimento verso Castelvetrano, in maniera tale da chiudere l’anello autostradale dell’Isola”. In tema di infrastrutture stradali il viceministro ha chiesto “maggiore velocita'” per completare il ponte Himera lungo l’autostrada Palermo-Catania e promesso un intervento per velocizzare i lavori lungo la Palermo-Agrigento in particolare nel tratto tra Mezzojuso e Lercara Friddi. “A breve faremo il punto della situazione in un tavolo convocato ad Agrigento”, ha annunciato.