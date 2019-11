Un giovane ingegnere bolognese di 31 anni, Mattia Santori, pensa che la città debba dare una risposta al tentativo leghista di cancellare anni di storia di centro-sinistra. Ad una settimana dall’arrivo di Salvini, quindi, escogita la formula delle sardine in piazza.

L’idea è di radunare 6.000 persone in Piazza Maggiore e visto che la capienza massima della piazza è di 5.570 , i partecipanti dovranno stringersi come sardine per concretizzare l’obiettivo .

Le” sardine”, come raccontato dalla cronaca, raggiungeranno il numero di 15.000. La piazza di Bologna è già diventata il simbolo di una coscienza anti-salviniana; tale iniziativa si ripeterà in parecchie altre piazze d’Italia.