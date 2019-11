SAN CATALDO. Una singolare quanto significativa lettera aperta, quella che il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa (nella foto), ha rivolto agli incivili che abbandonano per strada i rifiuti nella zona del quartiere il cui comitato è retto dalla sua persona. <Carissimi incivili – si legge nella lettera – che avete reso la strada che collega Pizzo Carano Sant’Anna con la città, assieme alle altre abitazioni limitrofe, in discarica. Vi vorrei spiegare la parola Civiltà che voi non avete mai conosciuto”. È una bella parola, tonda, musicale, che si trascina appresso tante altre parole, belle ed importanti. Cultura, progresso, conquiste dell’uomo, principi, garbo, buona educazione, cortesia, bla, bla, bla. Dico così, perché tutto questo per voi non vale: forse credete di avere il diritto di sporcare, distruggere e rovinare ciò che è di tutti. Ma vi sbagliate, perché non è così! Perché credetemi, sarete segnalati con sanzioni che non dimenticherete mai. In tutta franchezza, sono stanco come rappresentante del mio quartiere di vedere questo scempio da settimane, adesso basta! Chiedo rispetto per gli abitanti che, con enormi sacrifici, vivono quel territorio. Periferia Si! Ma discarica No>. Il presidente del Comitato di quartiere, stanco di questo stato di cose, ha auspicato che le istituzioni preposte si attivino subito per ripulire l’intera aerea. <Ma soprattutto – ha aggiunto, che possano monitorare in maniera severa la situazione. Mi permetteranno ancora gli incivili di fargli un appello: quando passate da lì, prima di gettare i rifiuti, chiedetevi se siete educati, e poi mettetevi una mano sulla coscienza, non si sa mai, vi viene il rimorso. Da parte nostra ci sarà una costante attenzione a questa situazione. Mi dispiacerebbe tantissimo vedere chiudere quella strada per problemi di igiene pubblica; il problema non sta solo per gli abitanti di quella zona, ma per tutta San Cataldo. Perché prima di tutto siamo cittadini. Aldilà dei propri ruoli. Carissimi Incivili, vi invito a trascorrere una giornata con me che cerco di inculcare il senso di civismo che fa di una comunità il primo indice di gradimento>.