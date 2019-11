SAN CATALDO. Gran successo nella chiesa Madre per la prima in assoluta del concerto di musica sacra del M° Angelo Pio Leonardi (nella foto). Tre i brani inediti eseguiti: Inno alla carità (dal testo di San Paolo); De Profundis (dal salmo); Messa di Gloria, dedicata allo zio Angelo Gulino, marinaio caduto in guerra, nel secondo conflitto mondiale, e a tutti i commilitoni. Un pubblico numeroso ha applaudito a lungo le evoluzioni dei protagonisti che hanno apprezzato non poco la qualità musicale espressa dall’orchestra diretta dal maestro Angelo Pio Leonardi. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale musicale Santa Cecilia di San Cataldo con il patrocinio della Bcc Toniolo. Il concerto sarà replicato nella giornata di venerdì 8 novembre alle 19.15 in Chiesa Madre.