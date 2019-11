Il club service Inner Wheel di Caltanissetta ogni anno organizza iniziative ed eventi per raccogliere fondi da donare ai bisognosi.

La scorsa settimana, nei locali del “Circolo del Bridge” di Caltanissetta, si è tenuto un torneo di Burraco.

I fondi che sono stati raccolti sono stati devoluti all’associazione “S. Agata” di Caltanissetta e destinati alla realizzazione di un corso di pittura per i bambini meno abbienti. Un’opportunità per stimolare la creatività e le abilità dei piccoli concittadini e offrire loro un’occasione che, se non fosse promossa a titolo gratuito, non potrebbero avere.

La presidentessa dell’Inner Wheel di Caltanissetta, Renata Accardi, è rimasta molto soddisfatta per la riuscita dell’evento e, al termine del torneo, ha ringraziato tutti gli intervenuti per la sensibilità mostrata all’iniziativa solidale.

Al pomeriggio di solidarietà, infatti, non hanno partecipato soltanto le iscritte al club ma numerosi cittadini che hanno voluto abbinare la passione per questo gioco con il desiderio di contribuire a un’iniziativa sociale.

A collaborare per la riuscita della giornata sono intervenute anche le socie dell’Inner Wheel Caltanissetta che hanno preparato un buffet di dolci e alcune aziende locali che hanno partecipato alla realizzazione del montepremi da assegnare alle coppie vincitrici.

Nella foto: le socie del club service Inner Wheel Caltanissetta