MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) Presso l’auditorium “L. Zucchetto” l’I.I.S. Hodierna, ricorrendo il giorno 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha aderito a tale evento coinvolgendo, con la guida delle prof.sse Marilena Felce, Giovanna Milazzo, e Rosalia La Tona, i propri studenti in un’attività di riflessione sul tema. L’incontro è stato preceduto dai saluti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Rita Maria Cumella, e dall’introduzione della prof.ssa Marilena Felce sul significato della giornata citando “300 paia di scarpe rosse”, la Medea di Euripide e Dacia Maraini. Dopo la visione del video “Respect” sono state citate Hevrin Khalaf, che si è distinta per l’impegno profuso nella lotta per i diritti umani, e la senatrice Liliana Segre alla quale è stato tributato un applauso di solidarietà. “Respect” contro l’abuso e la violenza sulle donne deve essere la parola d’ordine di una società giusta dove l’uomo non può uccidere l’anima di una donna e calpestare la sua dignità. Il cambiamento può solo cominciare dalla scuola perché solo attuando una rivoluzione culturale tra le nuove generazioni possiamo sperare in una società più giusta. Significativa è stata la presenza dell’Associazione “La forza delle donne” di Canicattì la cui Presidente ha evidenziato il loro impegno e particolarmente toccante la testimonianza di una componente vittima di violenza da parte del coniuge che ha trovato la forza per reagire e denunciare. Gli alunni hanno contribuito con alcune performance artistiche, interpretando “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini , un monologo di Paola Cortellesi e la lettura di un messaggio scritto da un alunno della V A Afm. La prof.ssa Rosa Mendola ha illustrato l’intervento del legislatore per rafforzare la tutela delle vittime della violenza e di genere, la legge n.69 entrata in vigore il 09.08.2019 c.d. “Codice Rosso”. All’incontro ha partecipato il Sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, il quale, nel ringraziare per l’invito, ha espresso la sua ammirazione per l’iniziativa. Sulla stessa tematica l’I.I.S. “G. B. Hodierna” ha collaborato, insieme ad alcuni alunni del corso diurno e ai corsisti del serale, con il Comune di Mussomeli, la Pro-Loco, l’associazione B.C. Sicilia e Fidapa, per l’evento “Il silenzio Uccide” che si è tenuto nel pomeriggio presso il Palazzo Sgadari.