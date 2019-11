MUSSOMELI – Due decreti di finanziamento di cantieri di lavoro sono pervenuti, ieri, al Comune di Mussomeli . I due cantieri riguardano: 1) la sistemazione di via Gagini i cui residenti la reclamano da oltre 30 anni. In questo cantiere, dell’importo di 115.329,58 euro, sono previsti l’utilizzo di n. 25 lavoratori; 2) la sistemazione di varie zone (Santa Maria, Santa Croce, etc). In questo cantiere dell’importo di 58.599,78 sono previsti l’impiego di 13 lavoratori. “Dunque, complessivamente, altri 175 mila euro di progetti finanziati, dice il sindaco Catania, con i quali, oltre a realizzare opere di sistemazione del nostro centro urbano, daremo una boccata di ossigeno a n. 38 lavoratori di Mussomeli che si trovano in condizioni di temporanea difficoltà”.