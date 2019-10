“L’infame assassino dei due poliziotti della Questura di Trieste (anche se molti giornali e telegiornali non lo dicono) e’ uno straniero con “disagio psichico”. Che a nessuno venga in mente che questa sia un’attenuante!”. Lo scrive Matteo SALVINI scrive su Facebook, aggiungendo “Quanta rabbia! Una preghiera e un pensiero per questi due ragazzi, Pierluigi e Matteo, un abbraccio commosso alle loro famiglie e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato. Non si puo’ morire cosi'”