SAN CATALDO – Venerdì 25 ottobre, inSemola pastificio artigianale etico ha riaperto i battenti e festeggiato il primo anno di attività nella sua sede di Piazza Crispi 5, a San Cataldo.

La serata è stata l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta fino ad ora, dialogare con i partner di progetto e naturalmente gustare la pasta fresca preparata dai ragazzi de lpastificio, accompagnati dalla musica della Cantina Deja Vu.

Il menù della serata è stato creato dallo Chef Diego Pletto di Slow Food Caltanissetta, che come partner del progetto Mani in pasta (da cui nasce il pastificio inSemola) curerà anche le proposte gastronomiche della stagione.

Il lavoro di inSemola e dei tutor che gestiscono il progetto segue l’obiettivo di far sviluppare una maggiore autonomia, umana e lavorativa, ai destinatari del progetto, che fino a ora hanno risposto in maniera eccellente diventando loro stessi punto di riferimento per i clienti del pastificio e per i colleghi.

Claudia Giammusso, una delle responsabili del progetto dichiara: “Ogni giorno l’esperienza di inSemola cresce grazie soprattutto ai ragazzi destinatari del progetto. Sono loro il vero motore di inSemola. Da loro ho imparato che non è mai troppo tardi per imparare. Ho compreso appieno che il lavoro è la migliore forma di riabilitazione sociale e di terapia. Ho imparato che mangiare non ha a che fare solo con il cibo ma con la possibilità di stimolare i 5 sensi, con gli ingredienti che scegli, con la qualità dei prodotti, con la passione che ci metti ogni giorno.”

InSemola è un Pastificio artigianale etico nato dal Progetto Mani in Pasta, realizzato dalla Cooperativa Controluce con il sostegno di Fondazione Con il Sud che ha come obiettivo primario il reinserimento lavorativo di soggetti con svantaggio sociale.

Grazie alla selezione ed utilizzo di grani siciliani, materie prime locali e il supporto dei partner il Pastifico artigianale etico inSemola produce ogni giorno pasta fresca di alta qualità e condimenti genuini con cui accompagnare i primi piatti, in un’ottica di reinserimento lavorativo e acquisizione di nuove competenze per i beneficiari del progetto.

Il progetto è sostenuto da Fondazione con il Sud, con la partnership del Distretto Sociosanitario D11, il Dipartimento di Salute Mentale Asp 2 Caltanissetta, MoVi Caltanissetta, Slow Food Caltanissetta e Trecentosessantagradi APS.