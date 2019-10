“Le prossime ore passeranno alla storia. Finalmente siamo all’ultimo step per il taglio dei parlamentari: 345 parlamentari in meno per avere più efficienza e meno sprechi. 1 miliardo di risparmi equivale infatti a 1 miliardo da investire in trasporti, scuole, ospedali. Un Parlamento con 345 parlamentari in meno è un Parlamento che lavora più rapidamente e con più efficienza. Meno deputati e senatori significa più fiducia dei cittadini nella politica e più partecipazione degli italiani alla vita delle istituzioni”. Lo scrive su Facebook il vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Cancelleri.