MUSSOMELI – “Questo fine settimana, ha postato nei giorni scorsi sul social il sindaco Catania, per la mia amministrazione è stato molto intenso. Da venerdi, infatti, stiamo ospitando una delegazione russa composta da tre persone (Nekipelov Vadim, Rychin Konstantin, con l’accompagnamento e la traduzione dell’ associazione italo-russa di Zobacheva Irina). La delegazione che abbiamo ospitato è composta da imprenditori di successo nella organizzazione di eventi e consulenti di investitori e fondi di investimento russi. La loro missione era quella di fare una ricognizione del nostro territorio per valutarne le potenzialità turistiche e cogliere opportunità di business da presentare ai loro committenti (investitori e fondi di investimento russi).

È stata una bella soddisfazione sentirsi dire che il nostro territorio, la nostra Mussomeli, con le sue bellezze storico architettoniche (castello e centro storico), con il suo patrimonio immateriale (calore umano, qualità dell’accoglienza, offerta gastronomica, clima) e con il suo posizionamento (al centro della Sicilia e ad 1 ora dal mare e da altri attrattori culturali presenti nell’isola) ha tutte le caratteristiche per rappresentare una meta per investimenti dei loro capitali, soprattutto adesso che il volo diretto Mosca-Catania consente un collegamento immediato.

In altri termini, Mussomeli ha superato in pieno l’esame e apre le porte a investitori russi pronti a scommettere su Mussomeli nel settore turistico e immobiliare”. Da sottolineare che l’impegno di spesa del Comune per assicurare vitto e alloggio agli imprenditori ed il necessario supporto linguistico e culturale dell’associazione italo russa “Mondo culturale” ammonta a 650 euro.