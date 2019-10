In Promozione, nell’anticipo del girone A, la Nissa ha perso 2-1 a Cefalù contro il Città di Lascari. Partenza sprint dei padroni di casa che, nel giro di una ventina di minuti, si sono portati sul 2-0. Reazione della Nissa in gol con Passaro, ma gara che, nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di un difensore palermitano, non è approdata alla parità. La Nissa ha creato diverse palle gol non finalizzate adeguatamente sotto porta per un risultato che costituisce la prima sconfitta esterna della stagione che va ad unirsi a quella di domenica scorsa contro il Casteltermini. Al momento la Nissa resta con 9 punti in classifica.