MUSSOMELI – Non è passata inosservata la segnalazione sul social di ieri di Giuseppe Butticè rivolta al sindaco e al vice sindaco sullo smaltimento dei rifiuti ingombranti presso l’isola ecologica. “Stamattina sono andato all’isola ecologica, ha postato Butticè, per smaltire dei rifiuti ingombranti. Mi sento riferire dagli operai che fino al 01/01/2020 non si possono smaltire. Chiedo a voi che rappresentate questo bellissimo Comune se tutto ciò è possibile… in una comunità civile che si rispetti dove voi siete i massimi esponenti e che avete fatto una pubblicità immensa per differenziare di trovare nell’immediato una soluzione”. E poi così continua: “ Si può benissimo capire che uno può anche aspettare 10, 15 giorni, ma non due mesi. Francesco Canalella ti chiedo una risoluzione immediata per soddisfare le richieste di tanti utenti civili. ciao ad entrambi”. Abbiamo contattato l’assessore Vicesindaco Francesco Canalella che così ci ha risposto: “Stiamo riorganizzando il servizio per gli ingombranti per predisporre il ritiro a domicilio. Per fare ciò ci serve qualche settimana di tempo”.