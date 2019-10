MUSSOMELI ( r.m.) Anche una sacra reliquia nella Cappella della Divina Misericordia per celebrare la settimana di manifestazioni nel decennale della sua apertura. Un frammento osseo di suor Faustina Kowalska, polacca, autrice di un Diario divenuto un best seller, scritto in forma di memorie negli ultimi anni di vita della suora. In esso sono rivelati la profondità della sua intensa vita spirituale dove si parla appunto del mistero della Misericordia Divina, la cui festa ogni anno si celebra dopo Pasqua ed è stata formalmente istituita nel 2000. La reliquia è stata portata da Padre Pietro Arcoleo, già padre guardiano del convento di San Francesco che dieci anni fa ebbe la profezia di realizzare tale cappella. Ieri sera la conclusione delle manifestazioni, aperte con l’arrivo di Claudia Koll sabato scorso (FONTE: LA SICILIA)