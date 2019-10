MUSSOMELI – Lunedì scorso, 30 settembre, alle ore 16:30, presso il plesso “Sac. Giuseppe Messina” dell’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli, si è svolta la cerimonia di consegna dei certificati Trinity College London – ente certificatore internazionale attivo in oltre 60 paesi nel mondo – alla presenza di 63 candidati che hanno sostenuto e superato con successo, lo scorso giugno, i relativi esami per i grades 1-3-4, corrispondenti ai livelli A1-A2 del Quadro Comune Europeo (QCER), a seconda delle differenti competenze.

Alla cerimonia hanno partecipato il dirigente scolastico dott. Carmelo Salvatore Benfante Picogna, i genitori dei candidati e lo staff dei docenti che hanno tenuto i corsi di preparazione: per la scuola primaria l’insegnante Rosalinda Tomasini e la prof.ssa Melania Messina; per la scuola secondaria di primo grado: la prof.ssa Luisa Noto, il prof. Michele Piazza, le insegnanti Giusy Savarino e Angelica Di Giovanni, le prof.ssa Maria Enza Taibi e prof.ssa Adriana Cino, quest’ultima anche referente Trinity della scuola.

Hanno consegnato gli attestati il dirigente scolastico Benfante Picogna e il prof. Robert Sherman, componente del “Trinity support team”, che ha sottolineato, quest’ultimo, l’importanza delle certificazioni delle competenze linguistiche. La presenza del prof. Robert Sherman, con l’efficacia del suo intervento, la sua professionalità e competenza, non ha solo dato risalto e prestigio all’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” ma ha anche gratificato il lavoro dei docenti ed ha entusiasmato i genitori che hanno compreso maggiormente l’alto valore formativo delle certificazioni linguistiche.

La consegna è stata un’ottima occasione per celebrare il brillante lavoro svolto dai docenti della scuola e per spiegare alle famiglie/autorità/studenti presenti l’importanza dell’apprendimento dell’inglese e delle certificazioni Trinity, che costituiscono un valore aggiunto all’interno di un curriculum vitae e possono essere usate nel corso della carriera scolastica e universitaria o per ottenere punteggio nei concorsi pubblici. Si tratta di un altro importante traguardo raggiunto dall’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” che ha dimostrato un’attenzione costante allo sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti. (Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici”

prof. Tonino Calà)