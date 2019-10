MUSSOMELI – (Dalla Pro Loco) – “Ieri sera la sala Paolo Emiliani Giudici di Palazzo Sgadari ha ospitato un interessantissimo incontro in cui libri e donne sono stati gli attori principali. Cinque autrici nell’ambito della rassegna di Autunno in Rosa hanno presentato i loro lavori. La loro passione, la loro competenza e i loro racconti hanno affascinato il pubblico intervenuto suscitando curiosità ed interessamento. Cinque autrici, cinque lavori che raccontano aspetti diversi della vita in vari modi: dalla poesia al romanzo, dal giornalismo di cronache vere all’amore per i beni culturali. “Siamo grati alla Carthago – hanno chiosato dalla Pro Loco – alla sua responsabile editoriale Margherita Guglielmini e ad Adriana Tuzzeo, oggi ambasciatrice della serata, per averci regalato un momento di altissimo spessore culturale. Nel ringraziare anche l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Giuseppe Catania e dell’Assessore Giuseppina Territo, ci auguriamo che questo incontro con la Carthago sia il primo di una lunga serie e che quello di stasera possa diventare un appuntamento fisso”.