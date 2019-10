CATANIA – “O mi dai i soldi, o mi paghi in natura!”: il cavallo di ritorno a sfondo sessuale e’ costato il carcere a un estortore, arrestato a Paterno’ dai carabinieri. In manette e successivamente ai domiciliari con il braccialetto elettronico e’ finito un disoccupato catanese di 22 anni che dopo avere chiesto aiuto a dei vicini di casa perche’ messo alla porta dalla sua famiglia, ha pensato di rubare il cellulare al capofamiglia chiedendo un riscatto di mille euro, o in alternativa un rapporto sessuale con la figlia. E’ stata proprio quest’ultima a raccogliere la richiesta estorsiva e denunciare l’accaduto ai carabinieri. (AGI)