Via libera dal Governo Musumeci alla ristrutturazione interna ed esterna dello stadio comunale di Barrafranca, in provincia di Enna. La giunta regionale, su proposta dell’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina, infatti, ha approvato la rimodulazione delle somme e il finanziamento delle opere. A disposizione ci sono fondi per 1,5 milioni di euro che permetteranno il completo recupero e la piena polifunzionalità della struttura sportiva, la messa a norma degli impianti e l’apertura anche a usi scolatici e turistici. “Abbiamo destinato al finanziamento dei lavori per l’impianto di Barrafranca – spiega l’assessore allo Sport Manlio Messina – oltre 38mila euro derivanti dalle economie di spesa post gara generale relative all’intervento di manutenzione e adeguamento dell’impianto sportivo ‘Matteo Agosta’ di Vizzini, in provincia di Catania. Con la ristrutturazione, la struttura sportiva sarà certamente molto più accogliente e funzionale