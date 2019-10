CAMPOFRANCO. Continuano le iniziative dell’amministrazione comunale in favore della popolazione scolastica. A portarle avanti il vicesindaco con delega alle politiche culturali e scolastiche Francesca Di Giovanni che ha intrapreso insieme al gruppo delle ragazze del servizio civile iniziative di cui sono destinatari bambini, ragazzi e giovani che fanno parte della popolazione scolastica di Campofranco. Le iniziative sono tese al miglioramento del loro rendimento scolastico. Per i bambini della scuola elementare il classico “doposcuola” sarà ampliato con momenti di intrattenimento ricreativo, per i ragazzi della scuola media lo “spazio studio” sarà integrato con attività ludiche mentre per gli studenti delle superiori la novità è data da un percorso di informatica di base. Le “docenti” saranno Eleonora Di Carlo, Cherolain Scozzaro, Vanessa Nicastro, Francesca Buttacavoli, Chiara Lamattina e Giulia Adamo del progetto SMILE del servizio civile 2018. Gli incontri si svolgeranno nei locali del comune in via Piave.