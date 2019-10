Letojanni –Diceva Rita Levi Montalcini, “Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori”, ma quello che è accaduto a Messina ridona speranza a chi crede in queste doti morali ed intellettuali. Un giovane di Letojanni, Piero Dotto, si laurea in medicina all’università di Messina con 110 e lode; ciò che colpisce, oltre il punteggio conseguito, è l’invito che il giovane ha fatto a parenti ed amici per i relativi festeggiamenti: “ il regalo più bello che vorrete farmi- ha detto Piero- consiste in un’offerta libera ed anonima da far pervenire a due giovani che, seppur meritevoli, non hanno le condizioni economiche per continuare gli studi “.