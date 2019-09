Il Picnic Risorgimentale voluto dal presidente dell’Associazione Arte e Tendenza di Caltanissetta, Prof. Enzo Falzone, inserito nelle manifestazioni del settembre nisseno, si svolgerà presso la villa comunale ottocentesca “Filippo Cordova ” lunedì 30 settembre. Il direttore artistico Sergio Forzato alle ore 10,30 inizierà il corteo storico con costumi d’epoca da via Crispi fino a a Piazzetta Tripisciano, lì avverrà l’incontro con Giuseppe Garibaldi e alcuni garibaldini per rievocare la spedizione dei mille a Caltanissetta. Il corteo arriverà in piazza Garibaldi , per proseguire alla Villa Cordova. Breve notizia storica sulla spedizione dei mille con l’arrivo di Giuseppe Garibaldi e di Giuseppe Cesare Abba scrittore e patriota italiano. Preparazione del picnic presso le aiuole della villa e inizio delle danze storiche vittoriane diretti dai maestri Carlo Butera e Laura Mancuso della Compagnia Nazionale Danze Storiche diretta da Nino Graziano Luca, dopo il “picnic old england” si passerà ai giochi dell’800 come il Croquet, da campo e il tiro dell’arco C.U.S.N. Arcieri condotto da Michele Scribani, alle 16.00 saremo deliziati dalla musica classica con il violinista Sergio Cutrera e dal chitarrista Raimondo Mantione. Sarà servito alle ore 17.00 il tè offerto dal bar Bella, con le danze storiche si concluderà il picnic ottocentesco che sarà un esperienza unica per tutti , immersi nell’epoca ottocentesca.