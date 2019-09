MUSSOMELI – Il sogno del parroco don Salvatore Tuzzeo diventa realtà: Consegnati, oggi i lavori per la costruzione di locali pastorali, annessi alla parrocchia di Cristo Re. L’informativa arriva sul social dal Sindaco Giuseppe Catania, che così ha postato: “Nel mese di marzo 2016 il Comune di Mussomeli, con voto unanime del consiglio comunale, ha concesso il diritto di superficie per la realizzazione dei locali pastorali nel quartiere Cristo Re. Oggi, finalmente, sono stati consegnati ufficialmente i lavori che prenderanno il via nei prossimi giorni. Il quartiere di Cristo Re potrà avere dunque dei locali destinati ai ministeri pastorali e alla formazione spirituale e religiosa dei ragazzini del nostro territorio, oltre che una piccola area giochi attrezzata al servizio della zona. Ringrazio la Conferenza Episcopale Italiana per aver concesso, al territorio di Mussomeli, il finanziamento con i fondi dell’8 per mille, Sua Eccellenza il vescovo Mario Russotto per aver portato avanti e sostenuto con forza il progetto e padre Tuzzeo per averci creduto sin dall’inizio. Dotare il quartiere di Cristo Re di questa struttura è una conquista per tutta la comunità mussomelese. Auguro buon lavoro a chi si occuperà degli aspetti tecnici e di costruzione e auspico una rapida realizzazione dei lavori medesimi”.

I progettisti e direttori dei lavori sono ing. Vincenzo Canalella, ing. Cataldo Pilato.

Il responsabile unico del procedimento l’Arch. Giuseppe Di Vita.

Il Committente e responsabile dei lavori Sac. Salvatore Tuzzeo.

Impresa esecutrice: Eredi Geraci Salvatore s.r.l. RSPP Geraci Gianluca e direttore di cantiere Michelangelo Geraci

Data di consegna dei lavori: 17/09/2019 – Data prevista per l’ultimazione lavori : 16/09/2020