MUSSOMELI – Conclusi, con l’ultima domenica di settembre, i festeggiamenti in onore di Gesù Nazareno, iniziati con l’ottavario del parroco don Francesco Mancuso, ed animati dal coro della parrocchia. Un’antica ed attesa festa rionale, dove tutto il quartiere è coinvolto e generosamente partecipa a questa ricorrenza. Un ruolo importante lo svolge la confraternita “Maria SS. delle Vanelle in Sant’Enrico”, attualmente diretta da Salvatore Caruso, coadiuvato da un attivo gruppo di confrati che non fanno mancare il loro sostegno, impegnandosi nelle diverse articolazioni della festa. Hanno supportato il parroco nella preparazione e svolgimento del programma concordemente varato. Messe al mattino e pomeriggio con la processione, da alcuni anni ridimensionata, attraverso le vie del quartiere, col fercolo di Gesù Nazareno, portato rigorosamente a spalla e conclusasi nel sagrato della chiesa, con sosta del simulacro seguita dalla benedizione finale del parroco. Hanno fatto da gioiosa cornice alla festa gli spari e le bancarelle. Una festa simbolo, quella di Gesù Nazareno, di cui vanno fieri i “santariisi”.(IL VIDEO) In approntamento la photogallery di Giusy Bellino.