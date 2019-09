“Si sono finalmente concluse le indagini preliminari di un’operazione storica per la Sicilia. Voglio rivolgere ancora il mio plauso personale alla Guardia di Finanza di Enna e a chi ha coordinato le indagini”. Lo afferma l’eurodeputato del M5s Ignazio Corrao sulla conclusione delle indagini dell’operazione Nebros II. “L’accaparramento delle terre – aggiunge – avveniva attraverso minacce violenze e intimidazioni, con lo scopo di scoraggiare la partecipazione delle altre imprese e degli altri agricoltori. In particolare uno dei soggetti finito sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine, avrebbero anche violato il protocollo Antoci assegnando le terre a soggetti che avevano ricevuto l’interdittiva antimafia”. “Attendiamo con ansia – sottolinea Corrao – l’esito del processo che potrebbe dare un colpo storico alla mafia rurale dei Nebrodi, ma nel frattempo voglio ringraziare la Guardia di Finanza e tutte le forze dell’ordine coinvolte in questa operazione storica. Nel corso del mio mandato lavorero’ per l’applicazione del protocollo Antoci anche in ambito europeo. Non c’e’ miglior modo – conclude l’eurodeputato del M5s – per onorare l’intuizione straordinaria di Giuseppe Antoci e il suo impegno in questa battaglia, che sta dando i suoi frutti oggi, come dimostra Nebros II”. (ANSA).