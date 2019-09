Sequestrata cocaina, hashish e marijuana. 12 contravvenzioni per mancata revisione del mezzo, 3 per uso di cellulare alla guida, le altre violazioni per per guida senza cinture e per mancanza di assicurazione.

I poliziotti delle volanti nel Capoluogo hanno denunciato per evasione dagli arresti domiciliari un ventiduenne trovato fuori dalla propria abitazione. Un altro ventiduenne è stato, invece, segnalato per uso personale di hashish. Nel corso di un controllo eseguito in via Paolo Emiliano Giudici il giovane, nel prendere i documenti dalla tasca dei pantaloni, ha fatto cadere due stecchette di hashish a terra, lo stupefacente è stato recuperato e sequestrato dagli agenti, il possessore segnalato in Prefettura. Otto le violazioni al Codice della strada elevate a Caltanissetta: cinque per mancata revisione del mezzo, due per uso di cellulare alla guida e una per velocità non commisurata.

A Niscemi gli agenti hanno segnalato in Prefettura cinque giovani per uso personale di cocaina e marijuana. Nel corso di un controllo eseguito in Via Dublino due giovani, un ventenne e un diciannovenne, hanno tentato di disfarsi di un involucro contenente marijuana; in via Aldo Moro, analogamente, tre giovani, un venticinquenne, un diciannovenne e un diciottenne, alla vista della polizia hanno tentato di disfarsi di un involucro contenente cocaina. In entrambi i casi i poliziotti hanno sequestrato lo stupefacente e segnalato i possessori in Prefettura.

Undici le contravvenzioni al codice della strada rilevate a Niscemi dagli agenti: cinque per mancata revisione del mezzo, tre per guida senza cinture di sicurezza e le altre per mancanza di assicurazione e mancata esibizione di documenti.

A Gela, infine, rilevate tre contravvenzioni al Codice della Strada: due per mancata revisione del mezzo e una per uso di cellulare alla guida.