CALTANISSETTA – Venerdì 27 settembre 2019 il Direttivo Provinciale della Sezione A.I.STOM Onlus (Associazione Italiana Stomizzati) di Caltanissetta in occasione della GIORNATA NAZIONALE DELLO STOMIZZATO ha organizzato un Convegno di Formazione & Informazione.

Il Convegno si svolgerà presso la Sala Convegni della “Casa delle Culture e del Volontariato” di via Xiboli, 310 a Caltanissetta –sul tema: “Gestione della stomia – Presidi Medici e Accessori – Diritti e Normative Vigenti”. L’evento è rivolto alle persone portatrici di stomie derivative: urostomia, colostomia e ileostomia, alle loro famiglie, ai Caregivers, ai sostenitori ed ai collaboratori. Il Convegno sarà presentato e moderato dal Dott. Antonino Mangione, parlerà della Definizione e classificazione delle stomie la Dottoressa Maria Amico – Medico Chirurgo, argomenterà su gestione della stomia e stoma care – suggerimenti sulla scelta dei Presidi e accessori lo Stomaterapista Pino Faraci, seguirà l’intervento del Dott. Michele Mangione Medico Chirurgo Specialista in Patologia Clinica e Docente di Scienze degli Alimenti che darà indicazioni sull’Alimentazione e le Diete, infine ci sarà una parentesi di Medicina Narrativa con la testimonianza della Presidente dell’Associazione A.I.Stom Sicilia Sezione Provinciale di Caltanissetta Gerlanda Debora Bennardo e di altri Testimonial. Interverranno all’evento esponenti dell’Amministrazione locale, i Responsabili di diverse Associazioni di Volontariato Locali e Provinciali, il Presidente dell’Ordine dei medici e degli Infermieri. Il Convegno intende promuovere una idonea scelta del Presidio stomale che abbia i requisiti di buona qualità come barriera di protezione e per la raccolta degli effluvi, promuovere la corretta procedura nel cambio presidio e l’utilizzo degli accessori per mantenere l’integrità cutanea e peristomale. Seguendo semplici indicazioni la persona stomizzata riuscirà ad utilizzare il presidio più adatto e ritornerà alla propria quotidianità e ritroverà il proprio equilibrio personale e familiare.

La serata si concluderà con un Buffet.