MUSSOMELI – Grande partecipazione, nelle sere scorse, poco dopo le 21.30 nella storica piazza Roma, dove si è svolta una serata all’insegna della professionalità, della bellezza e del buon gusto. Il fine ultimo della serata era il tanto atteso giorno del matrimonio, per cui noti professionisti ed aziende note nel settore si sono coalizzate per dare vita allo “Spettacolo della Bellezza”. Tutto ciò che gira intorno al fatidico giorno, dai delicati addobbi floreali della ditta Lanzalaco al catering della Graziano Catering al Castello dalle magiche foto di Photocolor Franco Amico, ai confetti e lista nozze di “In casa” di Cala’ e Falletta dal l viaggio di nozze dell’agenzia Vieninviaggio ai tendaggi di Marisa Montagnino dagli occhiali da sole dall’ottica Savatteri al trucco di Immagine e bellezza di Maria Rita Mantio per finire con Vidoca Mobili La Piana, tutto parlava di armonia, gusto e bellezza. Il tutto sapientemente diretto da Franco Petruzzella che ne era appunto l’art director. Con maestria e professionalità che lo contraddistingue ha scelto le ragazze e le ha preparate per la passerella, facendo loro indossare una delle sue splendide collezioni. Va sottolineato che si trattavano di abiti da cerimonia e da sposi che facevano invidia alle stelle tanto brillavano di chiara luminescenza. Che dire della “Location”! La storia, l’architettura e la bellezza di quella piazza è nota a tutti. Il palazzo Trabia con la sua splendida scalinata hanno fatto da cornice alla passerella che, con grande dedizione ed estro, è stata preparata ed addobbata dall’estroso ed infaticabile Seby Lo Conte, il quale spogliatosi delle vesti di assessore, ha indossato quelle dell’operaio con grande dedizione e manualità. Da dire, anche, che ognuno degli sponsor ha contribuito non solo economicamente ma personalmente, con la propria personalità, alla riuscita della manifestazione. Le ragazze già belle di loro sembravano delle principesse dopo essere state acconciate da tre abili parrucchieri Gianni Spoto, Salvatore Consiglio e Frank; professionalmente truccate da Maria Rita Mantio, e abbigliate da splendidi bijou fornite e consigliate da Adriana Sorce. L’evento è stato presentato da una coppia fissa, ormai consolidate nel tempo ed avvezza a questi eventi, il Duo “Seby Lo Conte Graziella Scannella”; tra i due vi è ormai familiarità, amicizia e stima reciproca, e questo si riflette sul buon esito della serata. Infatti, alla simpatia, cordialità ed umorismo dell’uno, si aggiunge l’eleganza, il buon gusto la bellezza e dialettica dell’altra. L’evento ha riscosso un notevole successo. e la piazza era gremita di gente, arrivata anche dai paesi limitrofi per ammirare e godere di una splendida serata dove il comune denominatore era la “bellezza e la professionalità”