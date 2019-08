MONTEDORO. Resterà aperta sino al prossimo 31 agosto a Montedoro la mostra d’arte di artisti siciliani e polacchi dal titolo “Guardando le stesse stelle”. Organizzata da Comune, Pro Loco, Cupolette Rosse, Stargeo, e dalle associazioni “Formebrevi” e “Hokuspokus”, la mostra si tiene nel Museo della Letteratura, Palazzo Volpe, in piazza Tortorici. Una collettiva di artisti che, come hanno spiegato gli organizzatori, collega il cielo e la terra in una Montedoro che, per altro, ospitando nel suo territorio comunale a Monte Ottavio due realtà come l’Osservatorio Astronomico ed il Planetario, si propone come sede di osservatorio e laboratorio scientifico, ma anche come osservatorio e laboratorio artistico. La mostra infatti contiene opere d’arte sui temi dell’astronomia e della terra. L’idea guida del progetto è studiare profondità, bellezza e valori universali della natura e dei suoi valori per costruire una comunità che superi i valori geografici. Nella collettiva d’arte sono esposte opere di Angelo Calogero Carlotta, Tina Duminuco, Chris Hernandez, Karolina Jaroslawska, Wioletta Jaskolska, Klaudia Ka, Francesco Licata, Giovanni Valenti e Gaetano Vella. la Mostra è visitabile dalle 18 alle 20.