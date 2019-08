izioni interne del suo partito? Miccichè ha sempre messo al primo posto il rispetto della dignità dell’uomo e poi tutto il resto. Oggi va tutelata la Sicilia e la nostra gente. Piuttosto che la possibilità di un mostro politico al governo del Paese, rappresentato dall’alleanza tra PD e M5S, noi crediamo che l’unica alternativa credibile sia un centrodestra unito, che nel rispetto delle regole rappresenta la maggioranza del Paese”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, on. Michele Mancuso, in merito alle accuse di Carmelo Miceli del PD, rivolte al Presidente Gianfranco Miccichè, reo – secondo l’esponente dem alla Camera – di essersi svenduto in nome di possibili alleanze nazionali con la Lega di Matteo Salvini.

PALERMO – “Sono deputato da venti mesi e non ho mai letto il nome di Miceli in nessuna dichiarazione e soprattutto in nessuna azione di interesse per i siciliani. Adesso all’improvviso diventano tutti opinionisti per guardare in casa altrui. Perché Miceli non guarda alle contradd