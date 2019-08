MILENA – Torna, per il secondo anno consecutivo, sabato 17 Agosto, nell’ambito delle manifestazioni dell’estate Milenese, il Secondo Raduno “Milena e le sue Robbe” organizzato dall’associazione Culturale “Figli delle Robbe”, con il patrocinio del Comune di Milena e della locale Proloco. Scopo della serata, la rivalorizzazione delle “Robbe”, gli antichi Villaggi di cui anticamente era formato il piccolo centro del nisseno, che a “causa” dell’espansione edilizia oramai se ne è persa l’identità, ma che nella parlata locale vengono ancora chiamati col nome tradizionale della “Robba”, e la riscoperta degli antichi sapori. Difatti, durante la serata sarà possibile degustare i piatti antichi della tradizione, sapientemente preparati dalle donne di ogni singolo villaggio. Ad allietare la serata ci penserà il gruppo folk Figli delle Robbe, che con canti, balli e rappresentazione di momenti di vita contadina, faranno da cornice all’intera serata. Ma a rendere il tutto ancor più straordinario, sarà la partecipazione dei gruppi folk internazionali, provenienti dall’Italia, Azerbaijan, Guinea, Russia, Cile e Honduras, per il concomitante “3° Festival Internazionale del folklore”. Quindi, l’appuntamento è fissato per sabato 17 agosto dalle ore 19:00 con il raduno dei gruppi folk internazionali e locali, per l’inizio della sfilata per le vie del centro fino a raggiungere il Villaggio Balilla – Robba Cardiddru”, dove, dopo il taglio del nastro, si aprirà la serata con la degustazione dei prodotti tipici e dalle 22:00 inizieranno gli spettacoli dei gruppi internazionali partecipanti al “3° Festival Internazionale del Folklore”