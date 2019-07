Altro colpo di mercato in casa Pro Nissa. I biancoscudati si assicurano le prestazioni sportive del classe ‘97 Aleandro La Rosa. Il giovane palermitano rappresenta senza dubbio uno dei talenti più spiccati del futsal siciliano, campione regionale Juniores proprio sotto la guida di mister Tarantino e protagonista della promozione della Meta Catania in serie A. Inizia ad affacciarsi al futsal già molto giovane e continua ad affermarsi come uno dei migliori prodotti del nostro calcio a 5 degli ultimi anni. La Rosa vanta anche una convocazione nello stage della nazionale under 19. Il suo ruolo è quello di laterale dalle elevatissime capacità tecniche, abile nell’uno contro uno, dal passaggio preciso e con grande lettura di gioco. A dispetto dell’età, é già un ragazzo maturo tanto è vero che la Pro Nissa l’ha soffiato alla concorrenza spietata di società di B e di A. La Rosa ha indossato la maglia del Wisser Club, della Mabbonath, della Meta e per ultimo quello del Real Parco. Si aggiunge così un altro rinforzo di grande spessore nello scacchiere tattico di mister Tarantino. Aleandro La Rosa arriva con la formula del prestito dalla Metà Catania, operazione chiusa nelle scorse ore dai DS Giuffrida della Meta e dal nostro Aldo Saetta. Questa operazione tra le due società apre di fatto un rapporto di reciproca collaborazione per il futuro. Le dichiarazioni a poche ore dalla firma di Aleandro La Rosa: “Sono felice di giocare a Caltanissetta, ho scelto la Pro Nissa Futsal perché il progetto è molto ambizioso e serio. La società è composta da persone competenti. Non vedo l’ora di iniziare assieme ai miei nuovi compagni, il mister e il suo staff. Farò di tutto per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società e per conquistare i nostri tifosi, che sono impaziente di conoscere. Ringrazio la società nissena, il presidente Ferreri, e in particolare il direttore Aldo Saetta che mi ha voluto fortemente curando la trattativa. Ho già voglia di iniziare per poter ricambiare questa stima. Ci vediamo presto e forza Pro Nissa!”