MUSSOMELI – Ci siamo col viaggio negli anni 40 di “Battichiè”. Oggi venerdì, sabato e domenica, a Mussomeli, tre appuntamenti da non perdere. Infatti, si parte questa sera con l’appuntamento in piazza Umberto alle 21.00. In piazza ci saranno i ballerini delle scuola Swing & Shot, Dj Biff con il suo Vinile Live, il caricaturista e il cabaret di Stefano Cairone. Sabato sera sarà, invece, il quartiere di San Giovanni Battista a fare da cornice alla serata principale dell’evento. Antiche botteghe e vecchi mestieri prenderanno vita tra i vicoli illuminati da candele e adornati di fiori. Ad accompagnare il tutto l’ottima musica di Carlo Butera Swing Band, ancora i ballerini della Swing & Shot ed il mimo; troverete i mercatini artigianali vintage e le auto d’epoca, in attesa del momento clou rappresentato dell’arrivo dei soldati americani “Husky 1943”. E non potevano mancare gli spazi food and drink dove poter ristorarsi. «Per ricreare le giuste atmosfere ci ispiriamo ai film di Giuseppe Tornatore, Pietro Germi e Mario Monicelli – spiegano i ragazzi della Futtitinni Sicily Experience, l’associazione ideatrice dell’evento – ogni anno cerchiamo di proporre dei momenti di vita diversi, sfruttando le nostre doti da attori non professionisti». La manifestazione si concluderà domenica 28 a San Giovanni, con una cena di quartiere accompagnata da buona musica italiana.